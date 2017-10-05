Хакера, ворующего мобильный трафик, поймали в Петропавловске

По данному факту было начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК РК - «Неправомерный доступ к информации».

Весной этого года в УВД Петропавловска обратились представители одной компании сотовых операторов. Они сообщили, что неизвестные воруют трафик сотовой связи, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.





По данному факту было начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК РК - «Неправомерный доступ к информации».





Сотрудниками группы «К» криминальной полиции УВД Петропавловска, совместно с оперативниками областного ДВД были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Все указывало на то, что сотовый трафик крадут с помощью специальных технических устройств, максимально соблюдая осторожность.





В результате большого комплекса работы в одном из домов в центре Петропавловска была установлена квартира, в которой находилось GSM-оборудование. Там же был задержан и владелец квартиры – 25-летний, нигде не работающий молодой человек, имеющий высшее техническое образование.





При проведении следственных действий был изъят GSM-шлюз, мобильные телефоны разных моделей и марок, модемы, роутеры, более 4800 штук использованных и новых SIM-карт, квитанции по перечислению денежных средств, антенны, ноутбуки, микросхемы.





В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств, назначен ряд необходимых экспертиз. Проведение расследования поручено совместной следственно-оперативной группе УВД Петропавловска и ДВД СКО.



