Геннадий Головкин признан "человеком года" по версии WBC
5 октября 2017, 18:00
«GGG - человек 2017 года по версии WBC за все то, что он сделал для бокса внутри и за пределами ринга», - сказал глава организации Маурисио Сулейман.
Всемирный боксерский совет WBC признал казахстанского боксера Геннадия Головкина «человеком года», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный аккаунт организации в Twitter.
«GGG - человек 2017 года по версии WBC за все то, что он сделал для бокса внутри и за пределами ринга», - сказал глава организации Маурисио Сулейман.
“GGG is the WBC Man of The Year 2017 for all that he has done for boxing inside and outside of the ring.” - Mauricio Sulaiman. pic.twitter.com/0zucmm4EiH— World Boxing Council (@WBCBoxing) 5 октября 2017 г.
Напомним, в сентябре казахстанский боксер провел бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Поединок завершился ничьей. В скором времени ожидается повторный бой, который и решит, кто лучший боксер в среднем весе.
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