Геннадий Головкин признан "человеком года" по версии WBC

«GGG - человек 2017 года по версии WBC за все то, что он сделал для бокса внутри и за пределами ринга», - сказал глава организации Маурисио Сулейман.

Всемирный боксерский совет WBC признал казахстанского боксера Геннадия Головкина «человеком года», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный аккаунт организации в Twitter.





«GGG - человек 2017 года по версии WBC за все то, что он сделал для бокса внутри и за пределами ринга», - сказал глава организации Маурисио Сулейман.