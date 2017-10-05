Геннадий Головкин признан "человеком года" по версии WBC

5 октября 2017, 18:00

«GGG - человек 2017 года по версии WBC за все то, что он сделал для бокса внутри и за пределами ринга», - сказал глава организации Маурисио Сулейман.

Всемирный боксерский совет WBC признал казахстанского боксера Геннадия Головкина «человеком года», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный аккаунт организации в Twitter.

«GGG - человек 2017 года по версии WBC за все то, что он сделал для бокса внутри и за пределами ринга», - сказал глава организации Маурисио Сулейман.

Напомним, в сентябре казахстанский боксер провел бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Поединок завершился ничьей. В скором времени ожидается повторный бой, который и решит, кто лучший боксер в среднем весе.


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