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Российский депутат предложил расстреливать наркоманов за пристрастие к «письке дьявола»

5 октября 2017, 18:03

"Мне хочется выйти с дробовиком и оставить этих наркоманов лежать там"

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал расстреливать наркоманов. О необходимости уничтожать всех наркозависимых парламентарий рассказал в шоу пранкеров Вована и Лексуса на YouTube-канале real talk, пишет Lenta.ru.

«Мне хочется выйти с дробовиком и оставить этих наркоманов лежать там, понимаете. Потому что они сволочи, нелюди, подонки. Наркоман — это хуже животного, он мать свою сожрет ради дозы. Всю страну надо проверить на наркотики: с 8 до 99 лет! Сдохните быстрее! Очистить надо страну от нечисти: наркоманов и голубых!», — заявил Милонов и добавил, что никогда не употреблял наркотические вещества, «потому что это писька дьявола».

В том же выпуске, часть которого опубликовал ранее в Instagram хип-хоп-исполнитель Птаха, парламентарий сказал о необходимости расстреливать рэперов. Он выразил убеждение, что только массовые казни помогут спасти русскую культуру, и предложил начать с Оксимирона. В комментарии к записи Птаха посетовал, что в его случае такие высказывания привели к судимости по статье 282 УК России («Возбуждение ненависти либо вражды», и предположил, что Милонову не грозит привлечение к ответственности из-за депутатской неприкосновенности.

В сентябре Милонов предложил подвергнуть казни Оксимирона и Гнойного после того, как депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин направил обращение на имя генпрокурора России Юрия Чайки с просьбой проверить рэп-баттл исполнителей на наличие признаков экстремизма и оскорбления чувств верующих.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости


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