В Кызылорде Назарбаев провел неформальную беседу с молодежью

Президент осмотрел спортивно-оздоровительный комплекс «Арай» и встретился с детьми и молодежью.

В рамках рабочей поездки в Кызылорду глава государства осмотрел спортивно-оздоровительный комплекс «Арай», который включает крытый аквапарк, СПА-центр, детский игровой павильон, коттеджный городок, наружные бассейны с аттракционами, фитнес центр, а также детский центр на 500 человек, сообщает пресс-служба Акорды.





В ходе посещения Нурсултан Назарбаев встретился с детьми и молодежью области и провел неформальную беседу.



