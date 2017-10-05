В Кызылорде Назарбаев провел неформальную беседу с молодежью
5 октября 2017, 18:27
Президент осмотрел спортивно-оздоровительный комплекс «Арай» и встретился с детьми и молодежью.
В рамках рабочей поездки в Кызылорду глава государства осмотрел спортивно-оздоровительный комплекс «Арай», который включает крытый аквапарк, СПА-центр, детский игровой павильон, коттеджный городок, наружные бассейны с аттракционами, фитнес центр, а также детский центр на 500 человек, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе посещения Нурсултан Назарбаев встретился с детьми и молодежью области и провел неформальную беседу.
Фото: Акорда.
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