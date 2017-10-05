Очередной полицейский осужден в Жамбылской области

Приговором суда осужден экс-следователь УВД Тараза за получение взятки в размере 1 тыс. долларов США и нематериальных благ (пополнение телефонного баланса, оплата счетов в кафе и в бане) , сообщает , сообщает Zakon.kz





Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, он мог избежать наказания, поскольку антикоррупционной службой первоначально дело было прекращено ввиду не обнаружения предмета взятки и отсутствия четких записей разговоров между заявителем. Только после принятия этого дела надзорным органом, принципиальной позиции процессуального прокурора А.Усенбаева и кропотливой работе специального прокурора С.Байталиева события произошедшие более полугода назад были восстановлены в подробностях, появились другие эпизоды и дело доведено до суда.





В итоге удалось реализовать принцип «неотвратимости наказания», а также сформировать судебную практику по рассмотрению аналогичных уголовных правонарушений.

Следует отметить, что после введения в действие нового уголовно-процессуального кодекса заработал институт процессуальных прокуроров.





Сегодня данный институт заняв особое место в уголовном процессе, находится в процессе активного совершенствования. Чему свидетельствуют не только цифры, но и конкретные факты и примеры.

Под руководством процессуального прокурора находят окончательные решения наиболее сложные дела.





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