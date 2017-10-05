В Шымкенте нашли потерянного нетрезвой матерью младенца

О пропаже малыша заявила нетрезвая мать, которая оставила грудного ребенка в неизвестном месте.

Потерянного восьмимесячного мальчика в Шымкенте полицейские нашли на дачах, сообщает сообщает otyrar.kz





Участковый Каратауского района нашел ребенка в одном из домов дачного массива «Кайнар булак». Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.





О пропаже малыша заявила мать - 32-летняя жительница Шымкента. По ее словам, находясь в нетрезвом состоянии, она оставила грудного ребенка в неизвестном месте.





Мать оставленного ребенка вполне может лишиться прав на ребенка. Малыша пока ей не отдали, но полицейские готовят документы в отношении нерадивой мамаши о ненадлежащем воспитании.



