На 1 млн. тенге оштрафуют виновных в провале асфальта в Алматы

По всем фактам повреждения авто из-за провалов асфальта, владельцы правомочны взыскать суммы ущерба с конкретных стройподрядчиков.

Почти на 1 млн. тенге оштрафуют подрядную организацию, допустившую нарушение строительных норм при восстановлении дорпокрытия, повлекшее просадку грунта после завершения возведения водопровода на улице Аскарова в Алматы, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.





«На основании обращения акимата Наурызбайского района города Алматы, Управлением государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы в отношении подрядной организации ТОО «Титан-Север» была открыта проверка по факту просадки асфальтобетонного покрытия дорожного полотна в местах строительства водовода по улице Аскарова западнее улицы Саина. По результатам проверки в отношении указанной подрядной организации будет оформлен административный протокол по ст.312 ч.1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» с наложением штрафа в размере 400 МРП (907 600 тенге)», – сообщили городском управлении ГАСК.





В контролирующем органе отметили, что, согласно закону, внеплановая проверка зарегистрирована в управлении Комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры Республики Казахстан по городу Алматы.





Жесткие административные меры также принимаются к эксперту, осуществлявшего технический надзор над соблюдением технологии во время строительства указанных инженерных сетей.





«В отношении эксперта технического надзора ТОО «Архсервис-Саулет» будет оформлен административный протокол по ст.317 ч.3 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», с наложением штрафа в размере 200 МРП (453 800 тенге) и приостановлением действия аттестата эксперта на право ведения технического надзора сроком на 6 месяцев», – отметили в УГАСК.





Представитель архитектурно-строительного госконтроля добавил, что сейчас в рамках мониторинга возведенных в Алматы новых инженерных сетей выявляются аналогичные случаи нарушения строительных норм с привлечением виновных к адмответственности.





В свою очередь, в управлении энергетики и коммунального хозяйства Алматы пояснили, что новый водовод по улице Аскарова еще не введен в эксплуатацию, и акт приемки будет подписан только после завершения всех строительных работ.





Кроме того, согласно условиям договоров на строительство инженерных сетей в Алматы между заказчиком (УЭКХ) и подрядными организациями, гарантийный срок, в течение которого частные строители обязаны за свой счет обеспечивать нормальное функционирование объекта, составляет 2 года.





По всем фактам повреждения автомобилей из-за провалов асфальта, если это вызвано несоблюдением технологии восстановления дорпокрытия, владельцы транспорта правомочны взыскать суммы причиненного ущерба с конкретных стройподрядчиков в установленном законом порядке.





Ранее сообщалось, что после восстановления дорожного покрытия на улице Аскарова , где недавно было завершено строительство трассы водовода от водопроводной площадки ГНТК-1 до водопроводной площадки ГНТК-2, во время выпавших осадков в нескольких местах просел грунт, повлекший ДТП без пострадавших.





Фото: Zakon.kz



