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В Астане гололедицу обвинили в отставании автобусных маршрутов

5 октября 2017, 19:31

Городское управление пассажирского транспорта просит пассажиров отнестись с пониманием.

В Астане задержки автобусов связали с погодными условиями и образованием гололеда на некоторых маршрутах общественного транспорта, передает медиацентр столичного акимата.

В этой связи городское управление пассажирского транспорта просит пассажиров отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и приносит извинения за доставленные неудобства.

Фото: astana.gov.kz


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