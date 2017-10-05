В Астане гололедицу обвинили в отставании автобусных маршрутов
5 октября 2017, 19:31
Городское управление пассажирского транспорта просит пассажиров отнестись с пониманием.
В Астане задержки автобусов связали с погодными условиями и образованием гололеда на некоторых маршрутах общественного транспорта, передает медиацентр столичного акимата.
В этой связи городское управление пассажирского транспорта просит пассажиров отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и приносит извинения за доставленные неудобства.
Фото: astana.gov.kz
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