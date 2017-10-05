Руководитель «Атырау Су Арнасы» подозревается в присвоении бюджетных средств
5 октября 2017, 19:50
Ему установили залог в размере 68 миллионов тенге.
Следственный судья суда №2 города Атырау санкционировал меру пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца в отношении директора КГП «Атырау Су Арнасы», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.
Также в постановлении следственный судья установил применение «залога» в случае внесения суммы 68 070 000 тенге.
По версии следствия, Т.А. подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.4 ст. 189 УК Республики Казахстан, то есть хищения вверенных ему бюджетных средств путем заключения фиктивных договоров.
Фото: atr.sud.kz
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