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Аким Алматы встретился с губернатором провинции Ирана

5 октября 2017, 19:56

В ходе встречи иранской делегации был представлен потенциал Индустриальной зоны в Алатауском районе.

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с губернатором провинции Хорасане Резави Исламской Республики Иран Алирезой Рашидианом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, сообщает пресс-служба акима города.

Аким мегаполиса отметил, что Иран является вторым торговым партнером Казахстана среди стран Ближнего Востока. За 8 месяцев текущего года товарооборот между Алматы и Ираном составил 17,7 млн. долларов США, в городе действует 107 предприятий с участием иранского капитала.

По словам А.Рашидиана, большой потенциал двустороннего сотрудничества имеется в сферах строительства, сельского хозяйства, производства бытовой химии, туризма и др.

Он также отметил, что выставка иранских производителей, проходящая в эти дни в Алматы, стала еще одной площадкой для укрепления партнерства.

В ходе встречи иранской делегации был представлен потенциал Индустриальной зоны в Алатауском районе.

Провинция Хорасане Резави каждый год экспортирует за рубеж товары на сумму более 1 млрд. долл. США, 60% которых приходится на промышленную продукцию.

Фото: пресс-службы


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