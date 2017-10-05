Аким Алматы встретился с губернатором провинции Ирана
5 октября 2017, 19:56
В ходе встречи иранской делегации был представлен потенциал Индустриальной зоны в Алатауском районе.
Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с губернатором провинции Хорасане Резави Исламской Республики Иран Алирезой Рашидианом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, сообщает пресс-служба акима города.
Аким мегаполиса отметил, что Иран является вторым торговым партнером Казахстана среди стран Ближнего Востока. За 8 месяцев текущего года товарооборот между Алматы и Ираном составил 17,7 млн. долларов США, в городе действует 107 предприятий с участием иранского капитала.
По словам А.Рашидиана, большой потенциал двустороннего сотрудничества имеется в сферах строительства, сельского хозяйства, производства бытовой химии, туризма и др.
Он также отметил, что выставка иранских производителей, проходящая в эти дни в Алматы, стала еще одной площадкой для укрепления партнерства.
В ходе встречи иранской делегации был представлен потенциал Индустриальной зоны в Алатауском районе.
Провинция Хорасане Резави каждый год экспортирует за рубеж товары на сумму более 1 млрд. долл. США, 60% которых приходится на промышленную продукцию.
Фото: пресс-службы
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881778-800352024d93771297d05aa95b5ecba2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...