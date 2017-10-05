Аким Алматы встретился с губернатором провинции Ирана

В ходе встречи иранской делегации был представлен потенциал Индустриальной зоны в Алатауском районе.

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с губернатором провинции Хорасане Резави Исламской Республики Иран Алирезой Рашидианом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, сообщает пресс-служба акима города.





Аким мегаполиса отметил, что Иран является вторым торговым партнером Казахстана среди стран Ближнего Востока. За 8 месяцев текущего года товарооборот между Алматы и Ираном составил 17,7 млн. долларов США, в городе действует 107 предприятий с участием иранского капитала.





По словам А.Рашидиана, большой потенциал двустороннего сотрудничества имеется в сферах строительства, сельского хозяйства, производства бытовой химии, туризма и др.





Он также отметил, что выставка иранских производителей, проходящая в эти дни в Алматы, стала еще одной площадкой для укрепления партнерства.





В ходе встречи иранской делегации был представлен потенциал Индустриальной зоны в Алатауском районе.





Провинция Хорасане Резави каждый год экспортирует за рубеж товары на сумму более 1 млрд. долл. США, 60% которых приходится на промышленную продукцию.





Фото: пресс-службы



