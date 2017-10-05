Б.Сагинтаев принял участие в заседании Экспертного совета по конкурентоспособности

Сегодня в Үкімет үйі с участием премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Экспертного совета по конкурентоспособности

В ходе заседания обсуждены вопросы совершенствования механизмов реализации принципов Yellow Pages Rule, системы мер по улучшению корпоративного управления и мер, направленных на стимулирование обновления основных средств, модернизацию производств, а также внедрению элементов четвертой промышленной революции.





Напомним, что весной 2015 был принят закон, закрепляющий принципы Yellow Pages Rule — так называемые «Правила желтых страниц» — для создания эффективной защиты бизнеса от действий государственных органов, ограничивающих конкуренцию.





В частности, прописана норма, запрещающая создание бизнеса с участием государства в случаях, если речь идет об ограничении конкуренции.





Фото: primeminister.kz



