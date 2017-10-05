«Танцующий миллионер» опять отжигает
5 октября 2017, 20:16
Он опубликовал фото в «рубашкоюбке».
Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер», опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию в длинной красной рубашке, которую он надел как платье. В комментариях пользователи сети назвали наряд слишком женским, передает Lenta.ru
Сам он назвал свой наряд «рубашкоюбка» (shirtskirt). За день снимок набрал 240 тысяч лайков (на момент написания новости). Однако не все поклонники были впечатлены внешним видом Вакки, который подобрал под свое платье-рубашку высокие кроссовки-сапоги. «Осталось только губы помадой накрасить», — заметил один из подписчиков «танцующего миллионера».
В конце сентября Вакки опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию в шляпе и майке с дыркой на груди. В комментариях пользователи раскритиковали его образ.
Джанлука Вакки — звезда Instagram, где у него свыше 10 миллионов подписчиков. В соцсети он выкладывает снимки, свидетельствующие о богемном образе жизни, а также публикует видео со своими зажигательными танцами. В сети Вакки прозвали танцующим миллионером.
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