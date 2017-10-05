Критика автомобилистов возмутила коммунальные службы Караганды

Директор предприятия Нурлан Мусипов заявил, что коллектив рабочих "валится с ног" от ночной работы. "Обидно за моих рабочих, которые с пяти часов утра с вениками и лопатами убирали снег. Автовладельцам надо было сначала заменить летние шины на зимние, и только потом выезжать на трассы", - заявил директор коммунального госпредприятия "Благоустройство" Нурлан Мусипов.

Глава предприятия признал, что ряд трасс не были обработаны песко-соляной смесью, вследствие чего на скользких дорогах произошло, по официальным данным департамента внутренних дел Карагандинской области, 28 аварий. "Есть нормативы, строго определяющие объемы использования песко-соляной смеси и приоритетные места, которые следует посыпать в первую очередь. Песко-соляной смесью посыпали дороги возле школ, больниц, социальных объектов, оживленные трассы", - сказал Нурлан Мусипов.





По его словам, по городу работали 12 КамАЗов, занимавшиеся посыпкой дорог, и 10 тракторов по расчистке от снега. "Хочется призвать к совести представителей малого и среднего бизнеса. Снег возле магазинов, парикмахерских, ресторанов владельцы выбрасывают на тротуары, на проезжую часть. Это не уборка - это свинство. Давайте мы тоже будем так убирать - толкнем снег к объектам бизнеса и посмотрим, как они себя поведут. Надеюсь, этой зимой предприниматели будут более совестливыми", - сказал Нурлан Мусипов.





Напомним, в минувшие сутки в Карагандинской области шел мокрый снег, сменившийся похолоданием, в результате чего за последние 20 часов произошло 28 дорожно-транспортных происшествий исключительно из-за гололедицы. На трассах с небольшим подъемом автомобили не смогли подняться из-за отсутствия сцепления колес с проезжей частью. В связи с этим водители раскритиковали коммунальные службы.





Фото: inform.kz



