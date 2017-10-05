Блогер: В государственной системе количество стало перерастать в качество!

Известный казахтанский блогер Галым Байтук на своей странице в Facebook рассказал о том, как наблюдал за ходом тестирования претендентов на госслужбы в корпус "А", передает Zakon.kz





«Кто, работал на госслужбе помнят те, лихие 90-е и начало 2000-х, когда более ушлые бюрократы с блеском сдавали чиновничьи тесты. Были, были помогайки: агашки, татешки, знакомый компьютерщик, иногда даже такие хитроумные схемы становились скандальной темой для обсуждения в СМИ. На сегодня риски, что тот или иной чиновник сможет обойти систему практически сведены к нулю. Претенденту на должность председателя комитета (категория 2) или на должность акима района (категория 4) придется пройти две рамки металлодетектора, сдать все свои телефоны. Во время тестирования будут задействовано 3 зала, которые оснащены цветными видеокамерами высокого разрешения со звукозаписью для общего контроля, при этом, в целях исключения коррупционных рисков рабочее место, на котором кандидат проходит тестирование определяется автоматически - методом случайной выборки. И ещё кучу разных примочек...В общем сегодня чиновники ощутили себя в полной мере абитуриентами ЕНТ, но молодежи еще можно проявить креатив, то чиновникам высшего звена это не комильфо. Разве можно доверять чиновнику, который обманул всех на тестировании?!», - написал блогер.





Всего, по его словам хотели поработать в должности бастыков 619 кандидатов. Из них не допустили 99 человек по разным причинам.





«Учитывая итоги тестирования и очень низкий процент прошедших конкурс, уверен, что многие бюрократы-претенденты надеялись на помогаек или авось, но в это раз не получилось. Фанерой над Парижем пролетели многие чиновники имя , которых на слуху, даже в соцсетях. Итого на момент моего посещения Центра, тестирование прошли 288 человек, из них положительный результат получили только 37 (около 13%). Аналогичное тестирование два года назад показало результат 40-50% успешно пройденных.

Конечно, не исключены жалобы со стороны "двоечников", но лично, я как обыватель удовлетворен результатами. Лучше меньше, да лучше. Хоть, где-то в государственной системе количество стало перерастать в качество! Поздравляю Агентство по делам госслужбы с отличным результатом!», - отметил Байтук.



