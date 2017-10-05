Д.Назарбаева: Обеспечение безопасности рубежей Западного региона имеет стратегическое значение

Под председательством депутата Сената Парламента РК Дариги Назарбаевой в Актау состоялось выездное заседание Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента по вопросам деятельности Военно-морских сил ВС РК, сообщает пресс-служба МО РК.





Открывая заседание, депутат Сената Парламента Дарига Назарбаева отметила, что Президент Казахстана уделяет особое внимание обеспечению обороноспособности и военной безопасности страны, повышению уровня подготовки войск, модернизации военной техники.









Во время пребывания в Актау сенаторы посетили военно-морскую базу, бригаду морской пехоты, объект ПВО. Депутатам продемонстрировали корабли ВМС ВС РК «Алатау» и «Орал», а также порядок взаимодействия ВМС и подразделений пограничной службы при защите и охране государственной границы на морском участке.





Подводя итоги выездного заседания, депутат Сената Парламента Дарига Назарбаева подчеркнула, что обеспечение безопасности рубежей Западного региона имеет стратегическое значение. Сенатор отметила необходимость разработки трехлетней программы укрепления пограничной службы и противовоздушной обороны страны.



