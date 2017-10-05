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Видео горящей в Атырау свалки появилось в интернете

5 октября 2017, 20:52

Огонь потушен. Однако дым, хотя и не такой густой, над свалкой по-прежнему поднимается.

Источником удушливого запаха, который сегодня с утра окутал большую часть микрорайонов Атырау, стал мусорный полигон, сообщает МИА «Казинформ».

Видео поднимающегося столба дыма, уходящего в сторону города, на своей странице выложила пользователь Катерина Ландышева, сопроводив комментарием, что это горит городская свалка. Действительно видно, что по периметру свалки сложены груды старых автомобильных шин, до которых огонь не добрался.

«Этим воздухом дышим мы и наши дети», - констатирует автор поста.

Как сообщили в ДЧС Атырауской области, тушением возникшего очага возгорания заняты сотрудники «Спецавтобазы». Огонь потушен. Однако дым, хотя и не такой густой, над свалкой по-прежнему поднимается. Правда, ветер поменял направление и дым относит в противоположную от города сторону.

Фото: www.inform.kz


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