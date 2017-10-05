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Минэнерго и МНЭ РК договорились ввозить бензин по рыночным ценам

5 октября 2017, 21:03

Планируемый импорт бензина Аи-92 в октябре - 120-150 тыс. тонн, из которых на долю крупных АЗС придется - 100 тыс. тонн.

Министерство энергетики Республики Казахстан совместно с министерством национальной экономики (МНЭ) РК и Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) МНЭ РК выработала совместную позицию для стимулирования импорта ГСМ в октябре месяце, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Такое соглашение достигнуто 4 октября на совещаний с участием министра энергетики РК Каната Бозумбаева и министра национальной экономики Республики Казахстан Тимура Сулейменова.

Таким образом, КРЕМЗКиПП при осуществлении контроля за соблюдением законодательства будет учитывать закупочные цены на ГСМ, в том числе на импортированные нефтепродукты, в качестве обстоятельства в равной мере влияющего на субъектов рынка реализации данного ГСМ.

Как полагается, такое решение должно позволить участникам рынка активизировать работу по импорту ГСМ.

Между тем, на совещании с участием министра энергетики, председателя КРЕМЗКиПП, АО «НК «КазМунайГаз», крупных сетей АЗС, крупных оптовых продавцов ГСМ, исходя из баланса производства и потребления нефтепродуктов, было заявлено о планируемом импорте в октябре месяце объеме 120-150 тыс. тонн бензина марки Аи-92, из которых на долю крупных сетей АЗС приходится 100 тыс. тонн.

В рамках совещания было рекомендовано: компаниям обеспечить импорт согласно озвученным планам; заводам производить приоритетную отгрузку в адрес сетей АЗС с низким уровнем запасов ГСМ.

Минэнерго продолжит оказывать необходимое содействие в импорте бензина марки Аи-92 через Минэнерго РФ.

Фото: eurasiancenter.ru

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