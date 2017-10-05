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В Японии сняли «огромную змею» в небе

5 октября 2017, 21:23

Необычное природное явление.

В японском городе Ниигата горожане наблюдали необычное небесное явление, передает Росбалт.

Как пишет Daily Mail, в небе над городом появилось облако необычной формы. Оно было похоже на гигантскую змею или светящийся изнутри ствол торнадо. Облако быстро поднялось вверх и постепенно полностью скрылось из виду.

Необычное небесное явление снял на видео один из горожан и отправил запись в местный гидрометцентр, который, в свою очередь, поделился видео в соцсетях.

В клипе змеевидное облако начинает рассеиваться снизу вверх, и, кажется, вращается вокруг своей оси.


Считается, что такие воронкообразные облака возникают из кучевых или дождевых облаков. При этом в случае контакта с землей они часто становятся торнадо.


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