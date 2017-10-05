В Японии сняли «огромную змею» в небе

В японском городе Ниигата горожане наблюдали необычное небесное явление, передает передает Росбалт





Как пишет Daily Mail, в небе над городом появилось облако необычной формы. Оно было похоже на гигантскую змею или светящийся изнутри ствол торнадо. Облако быстро поднялось вверх и постепенно полностью скрылось из виду.





Необычное небесное явление снял на видео один из горожан и отправил запись в местный гидрометцентр, который, в свою очередь, поделился видео в соцсетях.





В клипе змеевидное облако начинает рассеиваться снизу вверх, и, кажется, вращается вокруг своей оси.







