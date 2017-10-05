В Японии сняли «огромную змею» в небе
5 октября 2017, 21:23
Необычное природное явление.
В японском городе Ниигата горожане наблюдали необычное небесное явление, передает Росбалт.
Как пишет Daily Mail, в небе над городом появилось облако необычной формы. Оно было похоже на гигантскую змею или светящийся изнутри ствол торнадо. Облако быстро поднялось вверх и постепенно полностью скрылось из виду.
Необычное небесное явление снял на видео один из горожан и отправил запись в местный гидрометцентр, который, в свою очередь, поделился видео в соцсетях.
В клипе змеевидное облако начинает рассеиваться снизу вверх, и, кажется, вращается вокруг своей оси.
Считается, что такие воронкообразные облака возникают из кучевых или дождевых облаков. При этом в случае контакта с землей они часто становятся торнадо.
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