В Стамбуле неизвестные обстреляли автомобиль, пострадали не менее трех человек
5 октября 2017, 21:36
Подробности пока неизвестны.
Неизвестные открыли огонь в одном из районов Стамбула. По предварительным данным, пострадали не менее трех человек.
На место инцидента прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на местное телевидение, вооруженные люди открыли огонь по автомобилю в районе Газиосманпаша.
Подробности пока неизвестны.
Фото: luxnet.ua
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881790-2b1e03639051581bfc449baf49e435e4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...