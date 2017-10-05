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В Стамбуле неизвестные обстреляли автомобиль, пострадали не менее трех человек

5 октября 2017, 21:36

Подробности пока неизвестны.

Неизвестные открыли огонь в одном из районов Стамбула. По предварительным данным, пострадали не менее трех человек.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на местное телевидение, вооруженные люди открыли огонь по автомобилю в районе Газиосманпаша.

Подробности пока неизвестны.

Фото: luxnet.ua

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