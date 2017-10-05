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Синоптики предупреждают: штормовое объявлено в нескольких областях РК и в столице

5 октября 2017, 22:13

Ожидается понижение температуры, усиление ветра, а также туман и гололед.

Штормовое предупреждение в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях, а также в Уральске и Астане объявили синоптики РГП Казгидромет, передает Zakon.kz

Так, в Жамбылской области ночью 6-9 октября ожидается понижение температуры 1-6 мороза.

Днем 6 октября, сутки 7 октября в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с. В г. Уральск: 7 октября ожидается юго-западный ветер, порывы до 18 м/с.

Днем 6 октября в Атырауской области местами ожидается усиление юго-восточного ветра 15-20 м/с.

И в Акмолинской области 6 октября местами ожидаются туман, гололед.

В столице Астане: 6 октября ожидаются туман, гололед.

Фото: dixinews.kz

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