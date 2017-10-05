Друзья парня, осужденного за изнасилование Шурыгиной о ее свадьбе: Это фиаско!
5 октября 2017, 21:54
Сегодня Диана Шурыгина вышла замуж за оператора, с которым познакомилась во время съемок телешоу.
Друзья Сергея С., который отбывает наказание за изнасилование Дианы Шурыгиной, посмотрели кадры со свадьбы девушки. Их реакция была однозначной, сообщает Рен ТВ.
"Нормальный парень в тюрьме сидит. Образ жизни у нее, который был в Ульяновске, и в Москве идентичный. Не понимаю, зачем ее замуж берут. Интересно, сколько они проживут", - прокомментировали парни.
Напомним, история Дианы получила общественный резонанс после ее появления девушки в телешоу. Она рассказала, что в 16-летнем возрасте была изнасилована 21-летним парнем. Суд признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы. Решение было обжаловано, срок Сергею уменьшили.
Однако многие зрители отказались принимать Диану Ш. за жертву, указав на неоднозначное поведение молодой девушки.
Сегодня Диана Шурыгина вышла замуж за оператора, с которым познакомилась во время съемок телешоу. Пара зарегистрировала брак в Савеловском ЗАГСе.
Фото: YouTube
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