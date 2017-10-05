В Астане для ряда проблемных объектов столицы найдут новых застройщиков

Всего планируется пригласить на презентацию недостроенных домов около 30 застройщиков.

В ближайшее время (дата уточняется) акимат Астаны совместно с прокуратурой города планирует организовать ярмарку проблемных объектов , передает корреспондент медиацентра акимата Астаны.





На ярмарке будут представлены следующие жилищные строительные кооперативы: ЖСК «Туран Сыганак», ЖСК «Триумф Есиль», ЖСК «Зере 2», ЖСК «Магистральный», ЖСК «АРАБИ 2», ЖСК «Умит Береке», ЖСК «Аниса 2,3», ЖСК «Мой мирный дом», ЖСК «Жана Отан», ЖСК «Акниет Экспо», ЖСК «Рур Нурхат», ЖСК «Тамаша УЙ» и ЖСК «Успешный дом».





По словам председателя общественного объединения дольщиков Астаны «ОДА» Татьяны Чурсиной, всего планируется пригласить на презентацию недостроенных домов около 30 застройщиков.





«Мы готовим проблемные жилые объекты, а застройщиков ГАСК (государственное Управление архитектурного контроля) приглашает по списку. Они изучают эти объекты и берут информацию по каждому, затем и решают, какой из предложенных объектов могут взять, какой нет», – рассказала Татьяна Чурсина.





На сегодняшний день 13 жилищно-строительные объектов, которые будут представлены на ярмарке, выиграли иски у прежних застройщиков. Таким образом данные объекты уже принадлежат самим дольщикам и не привязаны к недобросовестным застройщикам. О том, как это будет происходить, более подробно рассказала Татьяна Чурсина.





«Мы выставляем объект на ярмарку, застройщики изучают, на какой стадии строительства находится дом, сколько должно быть жилых площадей, сколько из них было продано. Все эти моменты строители будут рассматривать. И, допустим, если застройщик заинтересуется каким-нибудь объектом, у него могут возникнуть свои требования. И, конечно, будущие жильцы должны под них подстроиться», – сказала она.





Подобная ярмарка пройдет в Астане уже в третий раз. По итогам предыдущих акций были реализованы семь строительных объектов, которые в настоящее время находятся на стадии завершения.



