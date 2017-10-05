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Проливной дождь в Таразе подтопил дома

5 октября 2017, 22:35

Подтопление произошло на четырех дворовых территориях.

Ливневые осадки в Таразе и пригородах, продолжавшиеся двое суток, привели к подтоплению домов частного сектора, передает МИА «Казинформ».

«За истекшие сутки оперативно-спасательный отряд ДЧС Жамбылской области выехал на оказание помощи населению, - говорится в сообщении департамента по ЧС региона. - В Таразе в результате обильных осадков произошло подтопление четырех дворовых территорий.

Силами ГУ «СПиАСР» (пять человек, две грязевые мотопомпы) производится откачка воды». В ближайшие трое суток, предупреждает ДЧС Жамбылской области, в ночное время ожидается понижение температуры до 1 - 6 градусов мороза.

По данным метеорологии, заморозки в начале октября не характерны для жамбылского региона.

Фото: соцсети


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