Глава государства Н.Назарбаев посетил с рабочим визитом Кызылординскую область

В ходе визита глава государства посетил мемориальный комплекс Коркыт Ата в Кармакшинском районе, посетил строительную площадку стекольного завода в областном центре и ознакомился с ходом строительства жилого квартала, возводимого в рамках государственно-частного партнерства, левобережья областного центра.





Программа визита главы государства Н.А.Назарбаева началась с комплекса «Байконур», где ознакомился с перспективами использования потенциала комплекса.

Также президент посетил мемориальный комплекс Коркыт Ата и ознакомился с обновленными экспонатами музея.





Напомним, что комплекс в честь духовного наставника тюркского мира был построен в 1980-х годах, а в 2014 году по поручению Президента РК была произведена его реконструкция со строительством центра паломничества. Отметим, что комплекс расположен вдоль международной автомагистрали "Западная Европа - Западный Китай", что способствовало увеличению потока туристов, особенно в период работы выставки «ЭКСПО-2017».





Глава государства Н.А.Назарбаев ознакомился с ходом строительства на левобережье г.Кызылорды. На площади более 1500 га в настоящее время ведутся строительные работы Центра духовного возрождения, воссоздаваемого сегодня по чертежам бывшего здания Казахского Центрального Исполнительного Комитета, где в 1925 году было принято историческое решение об официальном переименовании этноса в "казахи". Кроме того, в первом микрорайоне нового города здесь строятся 18 многоэтажных жилых домов, детский сад на 320 мест, Молодежный ресурсный центр, университетский кампус "Болашак", на стадии проектирования - Дворец бракосочетания и многопрофильная больница на 300 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену и т.д. Cледует отметить, что в регионе сохраняется устойчивая тенденция роста объема вводимого жилья. За 4,5 года в регионе введено 2 млн. квадратных метров жилья, только в областном центре за последние 4,5 года появились 12 новых микрорайонов.





В рамках Программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы, в регионе ведется строительство завода по производству листового стекла мощностью 197 тыс. тонн в год. В настоящее время на завод доставлено 96% оборудования из США, Финляндии, КНР, ведутся работы по сборке металлоконструкций. Потенциальные потребители выпускаемой продукции - регионы республики, Россия, Узбекистан и Турция. Совместно с китайскими партнерами планируется строительство второй очереди завода по выпуску ультратонкого стекла для солнечных батарей, смартфонов и планшетов.





В областном центре в спортивно-развлекательном комплексе «Арай» состоялась встреча Елбасы с активной молодежью региона, в том числе с серебряным призером чемпионата мира по боксу Камшыбеком Конкабаевым, молодым бизнесменом Айдосом Сайлигараевым и воспитанницей детской деревни «Атамекен», ныне студенткой Российского государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева Наргиз Кашаповой.





Напомним, что сегодня около 500 кызылординских выпускников школ обучаются в ведущих технических вузах Москвы и Санкт-Петербурга за счет грантов Правительства Российской Федерации по востребованным для области техническим и аграрным специальностям. В 2018 году первые 82 выпускника вернутся в регион, работа по их трудоустройству уже ведётся.



