Siri признана самым тупым искусственным интеллектом

Она впервые появилась в iPhone 4s в 2011 году.

Группа исследователей из Китая установила, что искусственный интеллект (ИИ) Siri от Apple является самым глупым «умным ассистентом». Об этом сообщает Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Business Insider.





Специалисты оценивали IQ различных систем ИИ. Так, в 2016 году лидером среди них стал ассистент от Google с показателем в 47,3 балла. Далее по уровню интеллекта идут Baidu (33 балла), Microsoft Bing (32) и Siri (24). Специалисты отмечают, что IQ шестилетнего ребенка в среднем составляет 55,5 балла.





Ранее сообщалось, что голосовой ассистент Siri от Apple на запрос «Национальный гимн Болгарии» выдает в качестве результата хит Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси.





Siri — облачный персональный помощник, который входит в состав iOS, watchOS, macOS, и tvOS корпорации Apple. Она впервые появилась в iPhone 4s в 2011 году. Поддержка русского языка в iOS 8.3 появилась в 2015 году.



