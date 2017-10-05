Землетрясение зафиксировали сейсмологи в 357 км от Алматы
5 октября 2017, 22:49
Сведения об ощутимости нет.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 5 октября в 22 час 16 мин 45 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 357 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 10.2.
Магнитуда MPV 4.5.
Координаты эпицентра 40.72° с.ш. 74.18° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: amur.info
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