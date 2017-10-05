Высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в Астане не зафиксировано

На сегодняшний день на территории Астаны функционируют семь постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

Интегральный показатель экологического состояния города, в том числе качество воздуха, соответствует норме , передает , передает медиацентр акимата Астаны со ссылкой на столичное Управление природных ресурсов и регулирования природопользования.





«С начала текущего года случаев высокого и экстремально высокого загрязнения по атмосферному воздуху не поступало. При поступлении в адрес Департамента информации от РГП «Казгидромет» о случаях высокого загрязнения (ВЗ) принимаются меры по установлению источников загрязнения с последующим принятием мер административного характера с выдачей предписания об устранении нарушения», – говорится в сообщении ведомства.





На сегодняшний день на территории Астаны функционируют семь постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.





«По официальным данным наблюдения РГП «Казгидромет», за август высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечен только в районе поста № 3 (ул. Ташкентская, 47, район Лесозавода) по диоксиду азота (СИ=6, НП=23%), что обусловлено большим потоком автотранспортных средств на холостом ходу в связи с переездом железнодорожных путей в данном районе», – уточнили в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.





Превышение ПДК по диоксиду азота в 1,5 раза (среднесуточная концентрация), отметили экологи, является оценкой уровня загрязнения в целом за месяц.





«Согласно метеорологической справке Казгидромета, данный фактор обусловлен отсутствием ветреной погоды (штиль), увеличением количества автотранспорта в районе рынка «Шапагат» и по проспекту Туран. При этом вышеуказанный показатель не является высоким или экстремально высоким загрязнением», – подчеркнули в управлении.





По данным Управления природных ресурсов и регулирования природопользования столицы, интегральный показатель экологического состояния по городу Астане в первом полугодии года, в том числе качество воздуха, соответствует нормативному значению.





«Состояние воздушного бассейна столицы является экологически благоприятным для жизнедеятельности населения», – резюмировали в ведомстве.



