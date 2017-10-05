Астрономов смутила яркость «звезды иноплянетян»

До этого астрономы предполагали, что вокруг звезды может кружить целый рой комет, но потом отмели эту гипотезу.

Ученые заявили о том, что звезда KIC 8462852 не только загадочно тускнеет со временем, но и периодически необъяснимым образом повышает яркость, что ставит под сомнение почти все «естественные» объяснения ее мигания, пишет пишет Росбалт со ссылкой на ZN.ua.





«До настоящего времени мы думали, что яркость звезды меняется лишь в одном направлении — иными словами, мы считали, что она только тускнеет. То, что она на самом деле иногда становится более яркой после периодов потускнения, не совместимо с большинством текущих гипотез», — заявил Джошуа Саймон из Института науки Карнеги в Пасадене.





В ходе исследования ученые проанализировали архивы двух обсерваторий: проекта ASASSN, автоматизированной системы поиска сверхновых, и обзора ASAS, в рамках которого ученые непрерывно следят за всем ночным небом больше 10 лет.





Доступ к этим двум архивам позволил ученым решить сразу две задачи — понять, как яркость KIC 8462852 менялась в долгосрочном плане после того, как «Кеплер» вышел из строя и начал смотреть на другие участки неба, и узнать, как «звезда Табби» выглядела до 2009 года, когда был запущен космический телескоп.





Эти наблюдения указали на две интересных вещи. Во-первых, яркость «звезды инопланетян» продолжает падать в текущее время, и она снизилась примерно на 1,5%, немыслимое значение по меркам астрономии, с февраля 2015 года.





В октябре 2015 года астрономы из Йельского университета заявили о том, что светимость звезды два раза снижалась на четверть за последние семь лет. По мнению исследователей, это могло указывать на существование вокруг звезды сферы Дайсона, созданной инопланетной цивилизацией. До этого астрономы предполагали, что вокруг звезды может кружить целый рой комет, но потом отмели эту гипотезу.



