Семьи погибших в авиакатастрофе под Алматы получат по миллиону тенге

Авиакомпания также взяла на себя расходы по транспортировке и похоронам погибших сотрудников.

По одному миллиону тенге от авиакомпании получат все семьи погибших в авиакатастрофе под Алматы. Такое решение принято сегодня, соответствующие документы уже подписаны , сообщил , сообщил телеканалу "Астана" президент компании Виталий Масалитин.





Рассказал, что в причинах трагедии продолжают разбираться эксперты и комиссия, в ближайшее время в Москве будет проведена - расшифровка чёрного ящика. Вместе с тем, глава авиакомпании поделился своей версией о том, что могло стать причиной авиапроисшествия.





Виталий Масалитин, президент авиакомпании «EAST WING»: Возможно, был отказ и командир принимает решение произвести вынужденную посадку. Возможно. Все возможно. Но дополнительно ситуацию с его снижением усугубило на пути движения наличие этой линии электропередач. И вот о чем действительно можно предполагать, если бы этого препятствия не было, можно было бы предполагать успешную посадку. Но что-то сломалось, что-то отлетело. Но не взорвался бы самолет. А в данном случае он крылом задел столб, крыло подломилось, топливо вылилось, и вот уже земля. Его развернуло, и он беспорядочно упал.





Авиакомпания также взяла на себя расходы по транспортировке и похоронам погибших сотрудников. Тела командира экипажа Геннадия Цоя и авиатехника Бейшибека Ахматбаева сегодня доставили на родину в Кыргызстан.





Тело второго пилота - Евгения Канафина - транспортируют в Уральск, как только будут готовы документы.





Завтра в Алматы в НИИ кардиологии состоится панихида по погибшему врачу Жанибеку Артыкпаеву. А сегодня в Шымкенте простились с Талгатом Патсаевым.





Сотни людей пришли в родительский дом Талгата Анапияевича, чтобы проводить в последний путь. Коллеги, друзья, бывшие пациенты выражали соболезнования родным и близким известного казахстанского акушера-гинеколога. У погибшего остались жена и двое несовершеннолетних детей. На похороны приехали представители министерства здравоохранения.





Заверили, что семье Талгата Патсаева окажут материальную помощь. Казахстанские медики уже объявили о сборе средств.





Дулат Удербаев, главный врач областной офтальмологической больницы ЮКО: Я очень сожалею и выражаю соболезнования всем родным, близким, всем тем, которые его знали. И считаю, что он до конца своей жизни был верным своему долгу - долгу врача.











