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В Костанае патрульная машина совершила ДТП на «зебре»

6 октября 2017, 00:14

В отношении сотрудника полиции составлен административный протокол.

Жители Костанайской области прислали в редакцию «НК» фото, на котором запечатлен разбитый автомобиль сотрудников полиции. Также они сообщили, что «патрулька» сбила пешехода, его увезли на «скорой помощи».

В ДВД Костанайской области эту информацию опровергли.

Как пояснили в пресс-службе департамента, сегодня, 5 октября около 11:38 30-летний водитель служебной автомашины Skoda, двигаясь по ул. Кобланды батыра, совершил столкновение с Volkswagen. За рулем последнего авто находился 51-летний костанаец.

- В настоящее время в отношении водителя «Skoda» составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества), - пояснили в ведомстве.

Фото: НК

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