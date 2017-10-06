В Костанае патрульная машина совершила ДТП на «зебре»
6 октября 2017, 00:14
В отношении сотрудника полиции составлен административный протокол.
Жители Костанайской области прислали в редакцию «НК» фото, на котором запечатлен разбитый автомобиль сотрудников полиции. Также они сообщили, что «патрулька» сбила пешехода, его увезли на «скорой помощи».
В ДВД Костанайской области эту информацию опровергли.
Как пояснили в пресс-службе департамента, сегодня, 5 октября около 11:38 30-летний водитель служебной автомашины Skoda, двигаясь по ул. Кобланды батыра, совершил столкновение с Volkswagen. За рулем последнего авто находился 51-летний костанаец.
- В настоящее время в отношении водителя «Skoda» составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества), - пояснили в ведомстве.
Фото: НК
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