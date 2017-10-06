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Сгорела на работе: в Японии от переработки умерла 31-летняя журналистка

6 октября 2017, 00:26

За месяц, предшествующий ее смерти, у девушки было только два выходных.

Вызванная переработкой сердечная недостаточность стала причиной смерти журналистки Мивы Садо из Японии. К такому выводу пришел инспектор трудовых норм, сообщает The Japan Times.

Мива Садо работала в токийском офисе японской телерадиокомпании NHK. Она освещала политические события в стране и в мире. За месяц, предшествующий ее смерти, у девушки было только два выходных. Более того, за этот промежуток времени Мива отработала 159 сверхурочных часов.

Журналистка умерла в 2013 году в возрасте 31 года. Однако причина ее смерти была установлена только сейчас.

Япония — одна из немногих стран, официально признающих «смерть от переработки».

Фото: konnichiwa.club

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