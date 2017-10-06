«Барыс» — аутсайдер матча с ХК «Сочи»

6 октября 2017, 00:30

Начало игры в 22:30.

Сегодня астанинский «Барыс» на выезде проведет матч Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи», пишет Sports.kz.

Букмекерская контора 1XBET фаворитом считает россиян: победа ХК «Сочи» — 2.09, ничья — 4.3, победа «Барыса» — 3.1.

Начало игры в 22:30. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Фото: www.hcbarys.kz

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