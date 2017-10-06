«Барыс» — аутсайдер матча с ХК «Сочи»
6 октября 2017, 00:30
Начало игры в 22:30.
Сегодня астанинский «Барыс» на выезде проведет матч Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи», пишет Sports.kz.
Букмекерская контора 1XBET фаворитом считает россиян: победа ХК «Сочи» — 2.09, ничья — 4.3, победа «Барыса» — 3.1.
Начало игры в 22:30. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport».
Фото: www.hcbarys.kz
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