Bugatti для Криштиану Роналду: футболист показал свой новый автомобиль за $3 млн

Гиперкар Bugatti Chiron – это одна из 7 самых дорогих автомобильных новинок 2017 года.

Суперзвезда современного футбола Криштиану Роналду показал в Инстаграме свой гиперкар Bugatti Chiron, которы й пополнил и так уже немаленькую коллекцию машин знаменитого португальца. Об этом пишет Об этом пишет Novate.ru





















Игрок мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду специально для фанатов выложил в Инстаграме два ролика со своей новой машиной. В одном из них футболист выезжает из подземного гаража на серебристо-черном Bugatti Chiron со своим сыном Криштиану-младшим на пассажирском сиденье. Видео сопровождается лаконичным текстом «Новый зверь в здании Bugatti Chiron».







Покупка обошлась Роналду примерно в $3 миллиона. Машина мощность 1500 л.с. может развить максимальную скорость 420 километров в час.



Монограмма CR7 украшает Bugatti Chiron Криштиану Роналду. | Фото: instagram.com.







Роналду выглядит очень довольным, так как теперь у него есть один из самых крутых автомобилей современности. К тому же, такая машина в мире всего одна. На заднем крыле отчетливо видна его личная монограмма CR7. Этим же вензелем украшены кожаные сиденья салона.





