Bugatti для Криштиану Роналду: футболист показал свой новый автомобиль за $3 млн
6 октября 2017, 01:00
Гиперкар Bugatti Chiron – это одна из 7 самых дорогих автомобильных новинок 2017 года.
Суперзвезда современного футбола Криштиану Роналду показал в Инстаграме свой гиперкар Bugatti Chiron, который пополнил и так уже немаленькую коллекцию машин знаменитого португальца. Об этом пишет Novate.ru
Игрок мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду специально для фанатов выложил в Инстаграме два ролика со своей новой машиной. В одном из них футболист выезжает из подземного гаража на серебристо-черном Bugatti Chiron со своим сыном Криштиану-младшим на пассажирском сиденье. Видео сопровождается лаконичным текстом «Новый зверь в здании Bugatti Chiron».
Покупка обошлась Роналду примерно в $3 миллиона. Машина мощность 1500 л.с. может развить максимальную скорость 420 километров в час.
Монограмма CR7 украшает Bugatti Chiron Криштиану Роналду. | Фото: instagram.com.
Роналду выглядит очень довольным, так как теперь у него есть один из самых крутых автомобилей современности. К тому же, такая машина в мире всего одна. На заднем крыле отчетливо видна его личная монограмма CR7. Этим же вензелем украшены кожаные сиденья салона.
Ferrari F12 Tour de France Криштиану Роналду, 2017 год. | Фото: instagram.com.
Во владении Криштиану Роналду уже около 20 автомобилей, среди которых кабриолет Bugatti Veyron за $2,3 миллиона, Ferrari F12 Tour de France за $450 тысяч, Ferrari 599 GTO, Aston Martin DB9, Lamborghini Aventador LP 700-4, Lamborghini Hurican, Rolls Royce Phantom, Porsche Cayenne Turbo, Porsche 911 Turbo S, Maserati GranCabrio, Bentley GT Speed.
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