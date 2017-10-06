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Два человека пострадали при возгорании бензовоза в Атырауской области

6 октября 2017, 01:05

Ожоги 80-90% тела получил водитель, ожоги 20-30% тела получил помощник водителя.

Два человека пострадали при возгорании бензовоза АО «Казмунайгаз» при заполнении ГСМ в Атырауской области, сообщает МИА «Казинформ».

«Чрезвычайное происшествие произошло в городе Кульсары Жылыойского района. Во время заполнения ГСМ на эстакаде неожиданно загорелся бензооз на базе автомашины КамАЗ. При возгорании пострадали два человека - водитель и находившийся с ним помощник. Водитель, а это 43 -летний житель Жылыойского района, получил 80-90 % ожогов тела. Его помощник, 19-летний гражданин Узбекистана, получил ожоги от 20 до 30 процентов тела. Оба пострадавших доставлены в районную клинику города Кульсары», - сообщили в ДЧС Атырауской области.

Автор: А. Соколов
Фото: www.azh.kz


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