Два человека пострадали при возгорании бензовоза в Атырауской области

Два человека пострадали при возгорании бензовоза АО «Казмунайгаз» при заполнении ГСМ в Атырауской области , сообщает , сообщает МИА «Казинформ»





«Чрезвычайное происшествие произошло в городе Кульсары Жылыойского района. Во время заполнения ГСМ на эстакаде неожиданно загорелся бензооз на базе автомашины КамАЗ. При возгорании пострадали два человека - водитель и находившийся с ним помощник. Водитель, а это 43 -летний житель Жылыойского района, получил 80-90 % ожогов тела. Его помощник, 19-летний гражданин Узбекистана, получил ожоги от 20 до 30 процентов тела. Оба пострадавших доставлены в районную клинику города Кульсары», - сообщили в ДЧС Атырауской области.





Автор: А. Соколов

Фото: www.azh.kz



