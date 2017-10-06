Российские хакеры проникли в программы АНБ США

Россия получила доступ к тому, как США проникают в зарубежные компьютерные сети и защищаются от кибератак после того, как подрядчик Агентства национальной безопасности (АНБ) скачал секретные материалы и разместил их на своем домашнем компьютере. Об этом со ссылкой на осведомленные лиц написала The Wall Street Journal, передает Об этом со ссылкой на осведомленные лиц написала The Wall Street Journal, передает Росбалт





Согласно источникам, российские хакеры идентифицировали файлы, поскольку подрядчик пользовался антивирусом «Лаборатории Касперского».





13 сентября Департамент внутренней безопасности США запретил всем правительственным учреждениям использовать антивирусное ПО Касперского. Белый дом считает, что компания может иметь связи с разведкой РФ.





Директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский отверг ее причастность к российским спецслужбам или правительственным.



