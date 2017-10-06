Казахстан пропустил два гола от Румынии в первом тайме
6 октября 2017, 01:33
Оба гола в ворота Стаса Покатилова отправил Константин Будеску.
В матче отборочного раунда чемпионата мира-2018 между Румынией и Казахстаном завершился певрый тайм, счет — 2:0, пишет Sports.kz.
Оба гола в ворота Стаса Покатилова отправил Константин Будеску, второй с одиннадцатиметровой отметки.
Как сообщает Vesti.kz, На 33-й минуте форвард "Стяуа" отличился с игры, а на 38-й - с пенальти. Причем с "точки" Будеску пришлось бить дважды, так как первое взятие ворот было не засчитано из-за нарушения правил.
Представляем Вашему вниманию видео первого и второго гола Константина Будеску матча отбора чемпионата мира-2018 Румыния — Казахстан
Игра девятого тура группы Е проходит на стадионе "Илие Оанэ" в Плоешти. После 45 минут со счетом 2:0 впереди хозяева.
Фото: sports.kz
Видео: VK
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