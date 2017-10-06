Казахстан пропустил два гола от Румынии в первом тайме

Оба гола в ворота Стаса Покатилова отправил Константин Будеску.

В матче отборочного раунда чемпионата мира-2018 между Румынией и Казахстаном завершился певрый тайм, счет — 2:0 , пишет , пишет Sports.kz





Оба гола в ворота Стаса Покатилова отправил Константин Будеску, второй с одиннадцатиметровой отметки.





Как сообщает Vesti.kz, На 33-й минуте форвард "Стяуа" отличился с игры, а на 38-й - с пенальти. Причем с "точки" Будеску пришлось бить дважды, так как первое взятие ворот было не засчитано из-за нарушения правил.





Представляем Вашему вниманию видео первого и второго гола Константина Будеску матча отбора чемпионата мира-2018 Румыния — Казахстан













