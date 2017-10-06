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Пропавший мальчик обнаружен мертвым в Атырауской области

6 октября 2017, 01:50

В настоящее время проводится опознание.

Пропавший 2 сентября 14-летний мальчик- гражданин Узбекистана, обнаружен мертвым в Атырауской области, сообщает МИА «Казинформ».

«5 октября в районе одного из каналов Жылыойского района действительно обнаружено тело подростка. Предположительно, это пропавший в начале сентября гражданин Узбекистана Асылбек Хамроев. Но только предположительно. В настоящее время проводится опознание. Поэтому мы не можем пока не подтвердить, не опровергнуть информацию об обнаружении именно пропавшего 2 сентября Асылбека Хамроева», сообщили в пресс-службе ДВД области.

Напомним, фактически подросток Асылбек Хамроев пропал 2 сентября, отправившись из села Биикжал в соседний город Кульсары Жылыойского района. Однако с заявлением в полицию его мать - гражданка Узбекистана, обратилась лишь через 10 дней, все это время считая, что сын благополучно добрался до Кульсары. Сразу же начались поиски пропавшего.

Автор: А.Соколов

Фото: inform.kz

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