Пропавший мальчик обнаружен мертвым в Атырауской области

Пропавший 2 сентября 14-летний мальчик- гражданин Узбекистана, обнаружен мертвым в Атырауской области , сообщает , сообщает МИА «Казинформ»





«5 октября в районе одного из каналов Жылыойского района действительно обнаружено тело подростка. Предположительно, это пропавший в начале сентября гражданин Узбекистана Асылбек Хамроев. Но только предположительно. В настоящее время проводится опознание. Поэтому мы не можем пока не подтвердить, не опровергнуть информацию об обнаружении именно пропавшего 2 сентября Асылбека Хамроева», сообщили в пресс-службе ДВД области.





Напомним, фактически подросток Асылбек Хамроев пропал 2 сентября, отправившись из села Биикжал в соседний город Кульсары Жылыойского района. Однако с заявлением в полицию его мать - гражданка Узбекистана, обратилась лишь через 10 дней, все это время считая, что сын благополучно добрался до Кульсары. Сразу же начались поиски пропавшего.





Автор: А.Соколов



