Неподъемная ставка фиксированного налога

Владельцы компьютерных клубов столицы просят исключить этот вид деятельности со списка плательщиков фиксированного налога. Об этом они заявили в ходе очередного Консультативного совета Палаты предпринимателей г. Астаны и Департамента государственных доходов по г. Астане, сообщается на сайте НПП РК «Атамекен».

Столичный бизнесмен, владелец компьютерного клуба, рассказал, что сегодня ставка фиксированного налога для персональных компьютеров, используемых в них, предусмотрена в размере от 1 до 4 МРП. Решением маслихата для города Астаны она установлена в размере 4 МРП, что является самой высокой ставкой по республике.

«К примеру, если у нас в салоне около 40 компьютеров, то ежемесячные расходы на фиксированные налоги составляют 363 040 тенге. За полугодие это более 2,1 млн тенге. Учитывая расходы на аренду помещения ежемесячно 600 тысяч тенге, коммунальные расходы 150 тысяч тенге, заработную плату 250 тысяч тенге, общие расходы за полугодие выходят более 8,1 млн тенге. Это значит, чтобы покрыть все расходы ежедневная чистая выручка должна составлять не менее 50 000 тенге. Что невозможно, так как у нас час в среднем стоит 100 тенге», - рассказал предприниматель.

Для сравнения, он отметил деятельность боулингов и картингов, которые также платят фиксированный налог. Однако стоимость их услуг в разы выше, к примеру, в боулинге одна дорожка должна обходиться в 6 000 тенге, картинг - 1 500.

«Это обстоятельство мешает нам развиваться и привлекать инвесторов. Хотя сейчас киберспорт приобретает все большую популярность как командный вид игры. К примеру, недавно у нас одна национальная компания проводила игры в рамках своей ежегодной спартакиады», - отметил предприниматель.

Второй вопрос, рассмотренный на заседании, касался признания даты совершения оборота на экспорт.

Главный бухгалтер зерновой компании столицы отметила, что согласно Налоговому кодексу РК документами, подтверждающими экспорт товаров, являются копия декларации на товары с отметками таможенного органа, осуществляющего выпуск товаров в таможенной процедуре экспорта, а также с отметкой таможенного органа, расположенного в пункте пропуска на таможенной границе Таможенного союза. В случаях экспорта товаров на территорию третьих стран предприниматели часто сталкиваются с проблемой несвоевременного получения обратных документов.

«Например, товар отгружен в январе на экспорт назначением на один из портов России, далее он должен водным транспортом быть доставлен в страну дальнего зарубежья. Товар отгружен партиями по несколько вагонов. По пути в российский порт ввиду большого скопления вагонов товар задерживается на Аксарайской станции. По прибытии в порт товар выгружают на зерновой терминал. Из-за сильных морозов ледовая обстановка не позволила судам подойти к портам под погрузку. Товар был вывезен поздней весной в разные дни разными судами. Реализацию товара, отгруженного в 1 квартале, до истечения срока предоставления отчета по НДС за 1 квартал, то есть 15 мая, отразить не представляется возможным. Декларации на товары присылаются по запросу экспортера в соответствующий ДГД, который в свою очередь, отправляет запрос на пограничный таможенный пост. После отметок Таможенного поста на экземпляре ДТ экспортера о вывозе товара документ передается на южный российский пост в Оренбург, затем он пересылается в Актюбинск, а оттуда в ДГД соответствующей области, откуда был отгружен товар, потом высылается экспортеру - в Астану. Уже в августе, когда прошел срок сдачи отчета и за второй квартал, из полученного документа выясняется дата последней погрузки товара, если товар вывозился морем частями, - например, 20 июня. Возникает необходимость сдачи дополнительной Декларацию за 2 квартал», - пояснила она.

По ее словам, ранее, и в бухгалтерском, и в налоговом учете операции в иностранной валюте отражались одинаково. Например, при экспорте товара дата реализации и, соответственно доход, признавались по дате оформления ГТД и отметки таможенного органа «Выпуск разрешен». Дата была одной для исчисления всех налогов.

Командировка работника на таможенный пост за подтверждением экспорта тоже ничего не дает - нужен именно первоначальный экземпляр, который должен быть у сотрудников Таможенных органов (пришел с грузом) и на котором проставляются их отметки о вывозе. Найденные предпринимателем на приграничном посту ДТ и привезенные в ДГД заверенные копии с отметками о вывозе товара, не принимаются, так как они должны быть получены только служебной почтой. Часто и продолжительно ДТ находятся «В розыске». До последнего дня предприниматели ждут почту и, зная, что явно документов (возвратных ДТ) не хватает - сдают отчетность. Очень плохо организована доставка и по Казахстану - с Актау-порта, со ст. Алашанькоу, ст. Сары агаш.

Проблематично оформлять счет/фактуру по получению первичного документа - экземпляра ДТ спустя не один месяц. Тогда как при экспорте в страны Таможенного союза датой реализации признается дата отгрузки товаров.

В этой связи предприниматели предложили внести изменения в Налоговый кодекс РК. После обсуждения решено было тщательно проработать этот вопрос и затем еще раз рассмотреть возможность предлагаемого бизнесом изменения.