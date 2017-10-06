В Индонезии мужчина подрался с гигантским питоном

Медикам предстоит хорошенько поработать над тем, чтобы пришить и восстановить поврежденную конечность.

Роберт Набабан работает охранником и обычно очень бдителен. В тот день мужчина пытался поймать питона, чтобы затем приготовить его и съесть. Но что-то пошло не так , пишет , пишет Моя планета

Набабан искал 7,5-метрового питона на плантации масличной пальмы в отдаленном районе Батанг-Гансал на острове Суматра. Как сообщает полиция, 37-летний мужчина пытался поймать питона и затолкать его в мешок. Питон с такими действиями был категорически не согласен, а потому дал отпор, укусив мужчину за левую руку.





По свидетельствам очевидцев, горе-охотнику повезло, что животное не отсекло ему руку полностью. Медикам предстоит хорошенько поработать над тем, чтобы пришить и восстановить поврежденную конечность, передает The Daily Mail.





Набабана спасли местные жители, ударив питона по голове бревном. К сожалению, хищника все же убили. И демонстративно съели.





Фото: www.moya-planeta.ru















