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В Индонезии мужчина подрался с гигантским питоном

6 октября 2017, 02:19

Медикам предстоит хорошенько поработать над тем, чтобы пришить и восстановить поврежденную конечность.

Роберт Набабан работает охранником и обычно очень бдителен. В тот день мужчина пытался поймать питона, чтобы затем приготовить его и съесть. Но что-то пошло не так, пишет Моя планета.
Набабан искал 7,5-метрового питона на плантации масличной пальмы в отдаленном районе Батанг-Гансал на острове Суматра. Как сообщает полиция, 37-летний мужчина пытался поймать питона и затолкать его в мешок. Питон с такими действиями был категорически не согласен, а потому дал отпор, укусив мужчину за левую руку.

По свидетельствам очевидцев, горе-охотнику повезло, что животное не отсекло ему руку полностью. Медикам предстоит хорошенько поработать над тем, чтобы пришить и восстановить поврежденную конечность, передает The Daily Mail.

Набабана спасли местные жители, ударив питона по голове бревном. К сожалению, хищника все же убили. И демонстративно съели.

Фото: www.moya-planeta.ru





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