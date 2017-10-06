Сборная Казахстана проиграла Румынии в отборе на чемпионат мира-2018

Сборная Казахстана в матче отборочного раунда чемпионата мира-2018 в Плоешти проиграла Румынии — 1:3, пишет пишет Sports.kz





Несмотря на то, что румыны далеко не те, что были еще совсем недавно, шансов на успех у казахстанцев было мало, букмекеры и вовсе рассматривали положительный исход на грани фантастики.





Стартовый состав Александра Бородюка был неожиданным, только потому, что не было ряда футболистов из-за дисквалификаций и травм, место в воротах было доверено Стасу Покатилову, в нападении сыграл Роман Муртазаев. Как и предполагалось, румыны с первых минут стали действовать агрессивно, но и казахстанцы явно не собирались сидеть в обороне. Только к десятой минуте хозяева поля стали больше владеть мячом и обозначили свой прессинг. Только на 17-й минуте румыны сподобились на опасность, разыграв комбинацию, они вывели на Покатилова Александру Кипчу, тут наш голкипер не подвел. Прошло совсем немного и навес в штрафную казахстанцев завершился ударом Кипчу чуть мимо цели. Георге Грозав мощно стрелял по воротам ворвавшись слева в штрафную, но мяч полетел не туда. Флорин Андоне практически с той же позиции через несколько минут отправил мяч по похожей траектории. Константин Будеску слева обвел двух защитников и пробил с острого угла в сетку — 1:0. Роман Муртазаев пришел помочь защитником, в результате заработал пенальти, его реализовал Будеску — 2:0. После этого хозяева поля сбавили обороты, игра была сделана.





На второй тайм Александр Бородюк, по каким-то причинам, заменил активного в первом Азата Нургалиева на Сергея Хижниченко. Румыны подолгу контролировали мяч и плотно прессинговали соперника, что не позволяло соорудить гостям атаки. Грозав вышел один на один с Покатиловым, пытаясь пробить мимо него, но тот сумел достать мяч. В помощь к Хижниченко вместо Муртазаева был выпущен Алексей Щеткин, но на этом Бородюк не остановился, Асхата Тагыбергена заменил Бауыржан Турысбек. Надо сказать, что моментами вся эта атакующая бригада давала некоторые плоды, но ничего существенного сделать не смогла. Хозяева обрушили шквал атак на ворота Покатилвоа, Будеску чуть не оформил хет-трик, но попал в штангу, но это довольно быстро исправил вышедший на замену Клаудиу Кешерю — 3:0. Казахстан вроде и пытался что-то сделать, но в целом выглядел безвольно и гол Турысбека выглядел скорее случайностью, нежели закономрностью...





В воскресенье в 22:00 на «Астана Арене» Казахстан сыграет с Арменией.





Румыния — Казахстан 3:1 (2:0)

Голы: Будеску 33 (1:0), Будеску с пенальти 38 (2:0), Кешерю 73 (3:0), Турысбек 82 (3:1)

Предупреждения: Пинтилий 24, Кипчу 65, Бензар 71 — Куат 10, Суюмбаев 53, Малый 79

Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Ганя, Кирикеш, Кипчу, Пинтилий (Хобан 70), Андоне (Кешерю 66), Грозав, Будеску (Ионицэ 79), Марин, Григоре

Казахстан: Покатилов, Малый, Дмитренко, Куат, Ахметов, Дарабаев, Тагыберген (Турысбек 65), Нургалиев (Хижниченко 46), Муртазаев (Щеткин 58), Суюмбаев, Бейсебеков

Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

5 октября. Плоешти. «Сандро Шерер».