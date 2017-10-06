Последнее место в группе отбора на чемпионат мира-2018 заняла сборная РК

Поражение от сборной Румынии (1:3) уже не позволит Казахстану улучшить свое положение в турнирной таблице группы «Е» отборочного турнира чемпионата мира-2018 , сообщает , сообщает Sports.kz





Проиграв румынам, казахстанская команда потеряла шансы сместить Армению с пятого места и останется на последней, шестой позиции, даже в случае победы в личной встрече: между сборными сохранился четырехочковый отрыв, отыграть который за один матч невозможно.





В предпоследнем туре сборная Армении дома крупно проиграла Польше — 1:6.





За тур до финиша квалификации ситуация в группе такая: Польша — 22 очка, Дания — 19, Черногория — 16, Румыния — 12, Армения — 6, Казахстан — 2.



