Казахстан примет участие в международном форуме евразийского партнерства в Ереване
6 октября 2017, 06:13
Первый международный форум евразийского партнерства состоялся в октябре 2016 года.
Второй международный форум евразийского партнерства пройдет в пятницу в Ереване, сообщает РИА Новости.
Форум проводится второй год подряд правительством Армении и министерством промышленности и торговли РФ совместно с Евразийской экономической комиссией. По данным организаторов, целью мероприятия, инициированного главой Союза армян России (САР) Арой Абрамяном, является создание постоянно действующей информационной и дискуссионной платформы для сотрудничества бизнес-сообществ ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС, ЕС.
"В работе форума примут участие высокопоставленные представители правительств, деловых кругов и экспертного сообщества, руководители известных мировых компаний из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, а также США, Китая, Катара, Южной Кореи, Индии и других стран", — сообщили в исполнительном комитете форума.
В рамках форума состоится совещание министров промышленности стран ЕАЭС, а также панельные сессии по таким направлениям, как медицинская промышленность и производственная интеграция в евразийском пространстве; производство и расширение рынков сбыта ювелирной продукции; сотрудничество в области легкой промышленности; производственная интеграция; сотрудничество в области радиоэлектроники, связи и информационных технологий.
Первый международный форум евразийского партнерства состоялся в октябре 2016 года.
Фото: РИА Новости
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