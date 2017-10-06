Казахстан примет участие в международном форуме евразийского партнерства в Ереване

В рамках форума состоится совещание министров промышленности стран ЕАЭС, а также панельные сессии по таким направлениям, как медицинская промышленность и производственная интеграция в евразийском пространстве; производство и расширение рынков сбыта ювелирной продукции; сотрудничество в области легкой промышленности; производственная интеграция; сотрудничество в области радиоэлектроники, связи и информационных технологий.





Первый международный форум евразийского партнерства состоялся в октябре 2016 года.



