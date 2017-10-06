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В Никарагуа число жертв ливней возросло до восьми человек

6 октября 2017, 07:25

"Нэйт" имеет скорость ветра в центре шторма 64 километра в час и движется в северо-западном направлении со скоростью около 12 километров в час.

До восьми человек возросло число погибших в результате мощных ливней, принесенных в Никарагуа тропическим штормом "Нэйт", следует из данных вице-президента страны Росарио Мурильо, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о четырех погибших и девяти пропавших без вести. Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) в четверг сообщил, что сформировавшийся у берегов Никарагуа "Нэйт" имеет скорость ветра в центре шторма 64 километра в час и движется в северо-западном направлении со скоростью около 12 километров в час.

По данным Мурильо, больше всего людей погибло в муниципалитете Тола департамента Ривас. Там поток воды унес сразу двух взрослых и столько же детей, уточняет портал El19. По одному человеку погибли еще в четырех поселках разных департаментов.

Еще два никарагуанца стали жертвами стихии в соседней Коста-Рике, где погибли в общей сложности семь человек.

Стихия ударила по 11 департаментам Никарагуа, нанеся урон сразу 25 муниципалитетам. В школах этой центральноамериканской страны отменены занятия, как и в соседней Коста-Рике, где ранее власти ввели чрезвычайное положение на национальном уровне.

Фото: РИА Новости

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