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Белочка поразила дельфинов во флоридском океанариуме

6 октября 2017, 07:37

Когда одна из белок ускакала в другое место, дельфины развернулись, чтобы не терять ее из вида.

Сотрудница океанариума Sea World в американском городе Орландо, штат Флорида, Эми Шумахер (Amy Schumacher) сняла на видео реакцию дельфинов на появление белок, пишет Лента.ру.

Четыре молодых дельфина завороженно наблюдали через стеклянную стену за зверьками, которые искали еду перед резервуаром. Когда одна из белок ускакала в другое место, дельфины развернулись, чтобы не терять ее из вида.

«Если вы нуждались в дозе экстраординарной умильности, посмотрите, что происходит, когда к деткам приходят гости», — прокомментировала Шумахер в Facebook. Видео посмотрели 1,4 миллиона раз.


Фото: скриншот


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