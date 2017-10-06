Сборная Казахстана при Бородюке проиграла все шесть матчей

За тур до финиша отборочного турнира сборная Казахстана с двумя очками расположилась на последнем, шестом месте, и своего положения уже не изменит.

Национальная сборная Казахстана крайне неудачно выступает под руководством Александра Бородюка, сообщает Sports.kz





Российский специалист возглавил сборную в феврале, и при нем Казахстан в шести матчах потерпел шесть поражений. Сначала казахстанские футболисты уступили в товарищеской игре Кипру (1:3), а затем проиграли в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 Армении (0:2), Дании (1:3), Черногории (0:3), Польше (0:3) и Румынии (1:3).





За тур до финиша отборочного турнира сборная Казахстана с двумя очками расположилась на последнем, шестом месте, и своего положения уже не изменит.





Фото: sports.kz



