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В центре Рима саперы подорвали подозрительный чемодан

6 октября 2017, 08:16

Сотрудники полиции и карабинеры оцепили квартал, на место прибыли сапёры, пожарные и скорая помощь.

Саперы при помощи управляемого взрыва уничтожили подозрительный чемодан, найденный в центре Рима, передаёт РИА Новости.

Подозрительный чемодан в четверг вечером был обнаружен в Риме на пересечении площади Барберини с одной из прилегающих улиц.

Сотрудники полиции и карабинеры оцепили квартал, на место прибыли сапёры, пожарные и скорая помощь. Возле линий оцепления скопилось множество туристов и местных жителей, многие из которых не могли попасть к себе домой.

Спустя полтора часа из соседнего переулка к чемодану направился одетый в специальный костюм сотрудник сапёрной службы, после чего на площади раздался сильный хлопок.

"От чемодана ничего не осталось, внутри были чьи-то личные вещи", — заявили РИА Новости дежурящие на месте карабинеры. Вскоре оцепление на площади Барберини сняли.

Фото: РИА Новости

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