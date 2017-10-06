В ирландской школе камеры наблюдения засняли "призрака"

В начале видео в дальней части коридора открывается дверь в одну из аудиторий. Через некоторое время дверь закрывается. В последующем один из школьных шкафчиков начинается раскачиваться.





После этого на кадрах можно увидеть, как открывается одна из ячеек шкафчика и из нее падают школьные принадлежности. В конце видео необъяснимое происходит и с предупреждающей табличкой на полу.





Соответствующее видео опубликовано на официальной странице учебного заведения в Facebook.





"Есть ли у кого-нибудь номер охотников за приведениями", — говорится в комментарии к записи.





Инцидент, как видно на видео, произошел первого октября.







