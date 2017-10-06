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В ирландской школе камеры наблюдения засняли "призрака"

6 октября 2017, 08:32

В конце видео необъяснимое происходит с предупреждающей табличкой на полу.

Необъяснимое явление в одной из школ в ирландском Корке попало на камеры наблюдения, передает РИА Новости.

В начале видео в дальней части коридора открывается дверь в одну из аудиторий. Через некоторое время дверь закрывается. В последующем один из школьных шкафчиков начинается раскачиваться.

После этого на кадрах можно увидеть, как открывается одна из ячеек шкафчика и из нее падают школьные принадлежности. В конце видео необъяснимое происходит и с предупреждающей табличкой на полу.

Соответствующее видео опубликовано на официальной странице учебного заведения в Facebook.

"Есть ли у кого-нибудь номер охотников за приведениями", — говорится в комментарии к записи.

Инцидент, как видно на видео, произошел первого октября.



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