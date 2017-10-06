В ирландской школе камеры наблюдения засняли "призрака"
6 октября 2017, 08:32
В конце видео необъяснимое происходит с предупреждающей табличкой на полу.
Необъяснимое явление в одной из школ в ирландском Корке попало на камеры наблюдения, передает РИА Новости.
В начале видео в дальней части коридора открывается дверь в одну из аудиторий. Через некоторое время дверь закрывается. В последующем один из школьных шкафчиков начинается раскачиваться.
После этого на кадрах можно увидеть, как открывается одна из ячеек шкафчика и из нее падают школьные принадлежности. В конце видео необъяснимое происходит и с предупреждающей табличкой на полу.
Соответствующее видео опубликовано на официальной странице учебного заведения в Facebook.
"Есть ли у кого-нибудь номер охотников за приведениями", — говорится в комментарии к записи.
Инцидент, как видно на видео, произошел первого октября.
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