Средство для очистки организма от токсинов оказалось смертельно опасным
6 октября 2017, 08:39
Сульфат магния применяется в традиционной медицине как солевое слабительное и средство от ожирения.
Врачи диагностировали тяжелое повреждение печени у мужчины, который на протяжении двух недель принимал сульфат магния. Об этом сообщает РИА Новости.
Популярное у адептов альтернативной медицины средство больной использовал для избавления от желчных камней. Спустя некоторое время у него началась диарея, пропал аппетит, глаза и кожа пожелтели. Вскоре он обратится к врачам.
Медики диагностировали у пациента фиброз печени. Работа органа нормализуется лишь через несколько месяцев, утверждают специалисты.
Сульфат магния применяется в традиционной медицине как солевое слабительное и средство от ожирения. Сторонники натуропатии, однако, используют это вещество для очищения организма от "шлаков" и "токсинов", хотя научных доказательств такого эффекта не существует.
Фото: Fotolia / pix4U
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