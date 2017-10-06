Назарбаев ознакомился с генпланом Кызылорды

Нурсултан Назарбаев ознакомился с генеральным планом и проектом детальной планировки города Кызылорда, передает пресс-служба Акорды.

Президенту Казахстана было доложено, что площадь застройки на левобережье составляет 1532 гектаров, в том числе площадь первоочередного строительства - 500 гектаров.

Также глава государства осмотрел эскизы застройки и схемы инвестиционных участков левобережья.

В рамках плана предусмотрено строительство жилых комплексов на 800 квартир, социально-культурных и образовательных объектов, в том числе многопрофильной больницы на 300 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену, детского сада на 320 мест, музея и студенческого городка.