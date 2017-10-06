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Сотрудница Минобороны Украины удивила откровенными фото в соцсетях

6 октября 2017, 09:31

В соцсетях она публикует пикантные снимки, на которых позирует в полуобнаженном виде, пьет дорогой алкоголь.

Сотрудница Минобороны Украины Александра Макаревич публикует в соцсетях откровенные фотографии, сделанные во время отдыха на роскошных курортах, сообщает 24smi.org.



29-летняя Макаревич проживает в Киеве и работает в Минобороны Украины. В соцсетях она публикует пикантные снимки, на которых позирует в полуобнаженном виде, пьет дорогой алкоголь.



Как пишут «Дни», Макаревич также позирует с оружием или в БДСМ-стиле. Однако о личной жизни сотрудницы Минобороны известно только то, что она находится в отношениях с состоятельным мужчиной.



На вопросы «Комсомольской правды» о должности Александры Макаревич в Минобороны Украины не стали отвечать, сославшись на секретность персональных данных.

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